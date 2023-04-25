Слон затоптал идущего на танцы мужчину

The Kathmandu Post: в Непале слон убил 74-летнего мужчину и разрушил три дома

В Непале дикий слон затоптал 74-летнего сельского жителя, который направлялся на танцы. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

В пятницу, 14 апреля, Тул Бахадур Але и его соседи шли на танцевальное мероприятие, организованное в их деревне. Внезапно на идущих по улице людей набросился разъяренный слон. Все успели спастись, кроме Але, который не смог быстро убежать из-за преклонного возраста.

Слон убил пожилого мужчину, разрушил три дома неподалеку и скрылся. Как сообщает полиция, тело погибшего было доставлено в больницу для проведения вскрытия. Отмечается, что слон не впервые нападает на жителей муниципалитета: в конце февраля он убил 23-летнего мужчину.

Ранее сообщалось, что В Индии дикие слоны убили четырех человек за три дня. В полиции заявили, что на людей нападают слоны, которые отбились от стада и ищут дорогу к привычным местам обитания.

