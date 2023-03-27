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14:18, 27 марта 2023Из жизни

Слоны убили четырех человек за три дня в одном районе

News9Live: в Индии четыре человека погибли из-за нападений диких слонов

Фото: Joel Mbugua / Unsplash

В Индии дикие слоны убили четырех человек за три дня. Об этом сообщает News9Live.

Все четыре нападения произошли в районе Джарграм штата Западная Бенгалия. В субботу, 18 марта, мужчина по имени Джиту Хембрам был тяжело ранен агрессивными животными недалеко от деревни Култикри. Его успели доставить в больницу, где он вскоре скончался. На следующий день слоны убили 24-летнюю Дамаянти Махато в лесу Нигуи.

В понедельник, 20 марта, в Джарграме погибли сразу двое местных жителей. В одном случае слон атаковал возвращавшегося домой на велосипеде Суджита Махато из деревни Индхара. Селяне услышали крики и бросились на помощь, однако на месте обнаружили только его бездыханное тело. В полиции заявили, что слон подошел к индийцу сзади, обхватил его хоботом и ударил о землю. Индиец погиб мгновенно.

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Около 22:00 несколько слонов ворвались в деревню Баллия, где их жертвой стала 65-летняя Намита Махато, вышедшая на крыльцо дома. Женщина также была убита на месте.

Местные жители выразили недовольство действиями полиции и сотрудников Департамента лесного хозяйства. Они рассказали, что агрессивные слоны бродят по району уже несколько дней, заходят в поселки и «творят хаос». В полиции заявили, что на людей нападают слоны, которые отбились от стада и ищут дорогу к привычным местам обитания.

Ранее сообщалось, что слон затоптал троих жителей деревни в индийском штате Уттар-Прадеш. Нападение произошло во время религиозного ритуала.

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Никита Савин
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