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18:58, 20 февраля 2023Из жизни

Разъяренный слон затоптал троих жителей деревни во время ритуала

В Индии слон затоптал ребенка и двух взрослых во время ритуала
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Saman Abesiriwardana / Globallookpress.com

Слон затоптал троих жителей деревни в штате Уттар-Прадеш, Индия, во время жертвоприношения. Об этом сообщает Hindustan Times.

В четверг, 16 февраля, сотни местных жителей принимали участие в ритуале Яджна. Для проведения церемонии местные жители арендовали двух слонов.

Когда женщины начали поклоняться животным, одно из них внезапно рассвирепело. Разъяренный слон начал топтать участников ритуала, в результате чего погиб четырехлетний ребенок и двое взрослых.

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Прибывшей на место происшествия полиции удалось усмирить слона и вывести его за пределы деревни. Очевидцы утверждают, что погонщик слонов позволял женщинам трогать животное, так как они платили за это деньги.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх выразил соболезнования родственникам погибших. Им выплатят компенсацию в размере 500 тысяч рупий (450 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии стадо диких слонов насмерть затоптало мужчину, отправившегося с друзьями на пикник. Прибывшие по вызову сотрудники департамента лесного хозяйства обнаружили труп мужчины и передали его родственникам.

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Алиса Удовик
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