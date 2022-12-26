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22:00, 26 декабря 2022Из жизни

Слоны затоптали отправившегося на пикник мужчину

В Индии стадо агрессивных слонов затоптало отправившегося на пикник мужчину в штате Ассам

Фото: Keyur Nandaniya / Unsplash

В Индии стадо диких слонов насмерть затоптало мужчину, отправившегося с друзьями на пикник. Об этом сообщает The Assam Tribune.

Нападение произошло в популярном месте для отдыха в лесном заказнике Амоси, штат Ассам. Житель деревни Намгаон Нипул Бордолой с несколькими приятелями приехали туда 26 декабря, чтобы устроить пикник.

Через некоторое время на близлежащих холмах появилось стадо диких слонов. Животные, которые, по данным местных источников, искали пищу, сразу же направились к людям и атаковали их. Друзьям Нипула удалось убежать, но его самого агрессивные слоны затоптали на месте.

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Прибывшие по вызову сотрудники департамента лесного хозяйства обнаружили труп мужчины и передали его родственникам.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Западная Бенгалия слоны набросились на женщин, собиравших хворост в лесу. Животные убили на месте двоих индианок.

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Никита Савин
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