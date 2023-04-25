В России возобновили мониторинг цен на авиабилеты по стране

ФАС возобновила мониторинг стоимости авиабилетов по России

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возобновила мониторинг минимальной доступной стоимости авиабилетов по 170 внутренним направлениям. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

«По мере выявления маршрутов, на которых наблюдается повышение цен на авиабилеты, ФАС России проводит работу по установлению причин их роста. Мониторинг будет проводиться с 13.04.2023 по 11.01.2024», — заявили собеседники издания.

Отмечается, что в своей методологии ведомство будет учитывать минимальную доступную цену в продаже, по которой пассажиры смогут приобрести авиабилеты по стране в наблюдаемый период, включая промотарифы и безбагажные.

Более того, в ФАС подчеркнули, что авиаперевозчики используют динамическую систему ценообразования, поэтому летний период отпусков относится к периодам повышенного спроса. При этом заблаговременное бронирование билетов в большинстве случаев позволяет путешественникам приобрести их по более низкой цене.

Ранее в апреле россиян предупредили о заметном росте стоимости перелетов по стране на фоне сокращения субсидирования перевозок в предстоящем летнем сезоне. По информации Минтранса, цены на авиабилеты по внутрироссийским направлениям в ближайшее время вырастут на 30 процентов по сравнению с летом 2022 года.