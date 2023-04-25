В России возобновили мониторинг цен на авиабилеты по стране
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возобновила мониторинг минимальной доступной стоимости авиабилетов по 170 внутренним направлениям. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
«По мере выявления маршрутов, на которых наблюдается повышение цен на авиабилеты, ФАС России проводит работу по установлению причин их роста. Мониторинг будет проводиться с 13.04.2023 по 11.01.2024», — заявили собеседники издания.
Отмечается, что в своей методологии ведомство будет учитывать минимальную доступную цену в продаже, по которой пассажиры смогут приобрести авиабилеты по стране в наблюдаемый период, включая промотарифы и безбагажные.
Более того, в ФАС подчеркнули, что авиаперевозчики используют динамическую систему ценообразования, поэтому летний период отпусков относится к периодам повышенного спроса. При этом заблаговременное бронирование билетов в большинстве случаев позволяет путешественникам приобрести их по более низкой цене.
Ранее в апреле россиян предупредили о заметном росте стоимости перелетов по стране на фоне сокращения субсидирования перевозок в предстоящем летнем сезоне. По информации Минтранса, цены на авиабилеты по внутрироссийским направлениям в ближайшее время вырастут на 30 процентов по сравнению с летом 2022 года.