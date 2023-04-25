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14:48, 25 апреля 2023Моя страна

В Адыгее отметили День флага

В Адыгее отмечают День государственного флага республики

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Адыгее во вторник, 25 апреля, празднуется День государственного флага республики. Об этом сообщает ГТРК «Адыгея».

Главные мероприятия проходят в Майкопе. Так, на республиканском ипподроме прошел конноспортивный праздник, в программе которого национальные конный турнир, скачки для лошадей кабардинской и англо-кабардинской породы, соревнования по стрельбе из традиционного лука, армрестлингу и перетягиванию каната.

С 16:00 на площади Единения и Согласия откроется выставка-продажа изделий адыгских мастеров народных промыслов, а также пройдут викторины, конкурсы, игры и концертная программа с участием творческих коллективов и мастеров искусств Адыгеи.

Праздник завершится адыгэ-джэгу с призами и подарками.

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Варвара Кошечкина
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