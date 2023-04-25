Самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за устроившего скандал мужчины

Летевший в Тель-Авив из Ньюарка самолет вернулся в аэропорт вылета из-за скандала на борту

Самолет авиакомпании United Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за устроившего скандал на борту пассажира. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля, с воздушным судном, летевшим из американского Ньюарка (штат Нью-Джерси) в израильский Тель-Авив. По данным издания, мужчина хотел воспользоваться туалетом и решил подождать очередь, сидя в кресле, принадлежащем бортпроводникам.

Отмечается, что стюардесса попросила пассажира освободить место и сделала ему замечание, после чего между ними разгорелся конфликт. Член экипажа пригрозила нарушителю возвратом самолета в авиагавань вылета, однако он не поверил и продолжил скандалить.

Спустя три часа после начала рейса воздушное судно вернулось в аэропорт Ньюарка. После посадки лайнера мужчину задержали сотрудники полиции. Полет в Израиль был отменен, из-за чего пассажиры застряли в Нью-Джерси.

Ранее в апреле стало известно, что стюардессы рейса United Airlines вынудили беременную пассажирку ползать на коленях по самолету, чтобы убрать рассыпавшийся попкорн. Уточняется, что женщина находилась на борту лайнера вместе с двумя детьми.

