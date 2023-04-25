Стало известно число получивших гражданство Польши украинцев и белорусов

Rzeczpospolita: украинцы стали основными получателями гражданства Польши в 2022 году

Польша в 2022 году предоставила гражданство рекордному числу иностранцев, его основными получателями стали украинцы и белорусы. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Стало известно, что всего польское гражданство за прошлый год получили почти десять тысяч человек, из них 5200 украинцев, 2985 белорусов и 405 россиян.

Rzeczpospolita подчеркивает, что получение польского гражданства украинцами и белорусами может быть связано с социальными и политическими преимуществами. Национальные меньшинства в республике имеют право на изучение родного языка и культуры в школах, а также на выдвижение своих представителей в парламент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, которые имеют российский паспорт. По словам политика, все люди с двойным гражданством, которые имеют «духовное или политическое влияние» на Украину, «обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве».