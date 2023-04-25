Двоих ранее судимых россиян осудят за убийство инкассатора в 2011 году

В Иркутске двоих ранее судимых мужчин будут судить за убийство инкассатора в 2011 году

В Иркутске суд рассмотрит дело двоих 39-летних россиян за незаконное хранение оружия, разбой и убийство 48-летнего инкассатора. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР).

В настоящий момент обвиняемые находятся в СИЗО.

По данным следствия, 6 июня 2011 года возле дома №126/2 на Байкальской улице они напали на потерпевшего, который занимал должность замдиректора Транссибирской пассажирской компании. Один из фигурантов выстрелил в мужчину из пистолета с глушителем, после чего сообщники забрали у жертвы сумку, в которой лежало более двух миллионов рублей, и скрылись с места преступления на машине Honda Orthia. Ее они позже сожгли в лесу. В тот же день раненый инкассатор скончался в больнице.

В течение 11 лет соучастники оставались на свободе, однако в июне 2022 года благодаря совместной работе следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска подозреваемых задержали. В ходе обысков у них изъяли пистолеты, автомат и боеприпасы. Выяснилось, что ранее один из них был судим за хранение оружия, а второй — за кражу и незаконную незаконную рубку лесных насаждений.