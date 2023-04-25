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10:57, 25 апреля 2023Мир

На Западе оценили попытки Зеленского втянуть НАТО в конфликт на Украине

Экс-офицер армии США Шаффер: Зеленский провоцирует вмешательство НАТО в конфликт

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский провоцирует прямое вмешательство НАТО в конфликт на Украине, используя ситуацию вокруг подготовки Киева к решающему наступлению на территорию России. С таким мнением выступил экс-офицер армии США, подполковник Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он пытается заставить Запад оказать большую поддержку ради достижения собственных целей, а именно: продолжить и расширить конфликт и попытаться добиться непосредственно вмешательства Североатлантического альянса. Именно на это рассчитывают украинцы — на прямое участие НАТО в продолжении войны», — оценил попытки Зеленского бывший военный.

По словам Шаффера, нынешняя тактика Киева напоминает поведение «беспомощной барышни», которой постоянно не хватает поддержки со стороны Запада.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер усомнился в возможности ВСУ устроить наступление весной. Он счел, что войска Украины будут готовы к операции не раньше середины лета. «У ВСУ нет необходимой для этого военной техники», — заявил он.

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Виктория Кондратьева
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