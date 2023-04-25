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17:19, 25 апреля 2023Среда обитания

Представитель Байдена заявил о необратимости глобальной проблемы

Представитель Байдена Джон Керри заявил об опасности необратимости изменения климата

Фото: Adriano Machado / Reuters

Спецпредставитель президента США Джон Керри заявил, что глобальная проблема изменения климата опасна тем, что может быть необратима. Его слова передает The Guardian.

Керри отметил, что многие в мире надеются решить климатический вопрос с помощью новых технологий. Однако, по словам представителя Байдена, человечество может оказаться в том положении, когда ситуацию нельзя будет исправить никакими способами.

«Опасность, которая меня тревожит больше всего и при этом больше всего мотивирует, заключается в том, что, согласно лучшим ученым мира, мы можем оказаться на нескольких переломных моментах, о которых нас предупреждали. В этом и опасность — в необратимости», — отметил Керри.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. По словам главы Белого дома, это является главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир.

Нина Ташевская
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