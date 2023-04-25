Представитель Байдена заявил о необратимости глобальной проблемы

Представитель Байдена Джон Керри заявил об опасности необратимости изменения климата

Спецпредставитель президента США Джон Керри заявил, что глобальная проблема изменения климата опасна тем, что может быть необратима. Его слова передает The Guardian.

Керри отметил, что многие в мире надеются решить климатический вопрос с помощью новых технологий. Однако, по словам представителя Байдена, человечество может оказаться в том положении, когда ситуацию нельзя будет исправить никакими способами.

«Опасность, которая меня тревожит больше всего и при этом больше всего мотивирует, заключается в том, что, согласно лучшим ученым мира, мы можем оказаться на нескольких переломных моментах, о которых нас предупреждали. В этом и опасность — в необратимости», — отметил Керри.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. По словам главы Белого дома, это является главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир.