Представитель Байдена заявил о необратимости глобальной проблемы
Спецпредставитель президента США Джон Керри заявил, что глобальная проблема изменения климата опасна тем, что может быть необратима. Его слова передает The Guardian.
Керри отметил, что многие в мире надеются решить климатический вопрос с помощью новых технологий. Однако, по словам представителя Байдена, человечество может оказаться в том положении, когда ситуацию нельзя будет исправить никакими способами.
«Опасность, которая меня тревожит больше всего и при этом больше всего мотивирует, заключается в том, что, согласно лучшим ученым мира, мы можем оказаться на нескольких переломных моментах, о которых нас предупреждали. В этом и опасность — в необратимости», — отметил Керри.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. По словам главы Белого дома, это является главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир.