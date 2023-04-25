Корь выявили у студента московского вуза

Корь выявили у первокурсника московского РТУ МИРЭА

Корь выявили у студента первого курса Российского технологического университета (РТУ МИРЭА). Из-за этого занятия в корпусе, расположенном на улице Стромынка в Москве, проводится не будут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как пояснили собеседники агентства, в целях нераспространения инфекции в ближайшие 20 дней все занятия этого кампуса пройдут в дистанционном режиме.

В это время в здании будут проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия. Как говорится в приказе ректора вуза Станислава Куджа, студентами, аспирантами и сотрудниками, не привитыми ранее, привитыми однократно, не имеющими сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее, с 25 апреля 2023 года запрещено посещать кампус до окончания срока действия приказа.

Ранее эксперт объяснил всплеск заболеваемости корью в Дагестане. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по республике Залимхана Омариева, это связано с отказом жителей от прививок.

Также Роспотребнадзор перечислил симптомы кори на разных стадиях заболевания. По данным ведомства, большинство пациентов замечают заложенность носа, сухой грубый кашель и повышение температуры.

