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22:14, 25 апреля 2023Мир

Лавров прокомментировал заявления Запада о третьей мировой войне

Лавров: западные страны заговорили о третьей мировой войне, когда Россия «вообще молчала»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Западные страны начали выступать с заявлениями о третьей мировой войне, когда Россия «вообще молчала». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о высказываниях ряда западных политиков, в том числе американского президента Джо Байдена и бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс. «Это все было, когда мы вообще молчали про третью мировую войну», — подчеркнул Лавров.

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Марина Совина
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