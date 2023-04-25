Лавров прокомментировал заявления Запада о третьей мировой войне

Лавров: западные страны заговорили о третьей мировой войне, когда Россия «вообще молчала»

Западные страны начали выступать с заявлениями о третьей мировой войне, когда Россия «вообще молчала». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о высказываниях ряда западных политиков, в том числе американского президента Джо Байдена и бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс. «Это все было, когда мы вообще молчали про третью мировую войну», — подчеркнул Лавров.