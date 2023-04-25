Россиянка напала с ножом на спящую 12-летнюю дочь

В Башкирии 53-летняя женщина изрезала ножом спящую 12-летнюю дочь

В Башкирии 53-летняя женщина изрезала ножом спящую 12-летнюю дочь. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 24 апреля мать подошла к спящей девочке и вонзила ей в шею нож. От боли школьница проснулась и стала сопротивляться. Кроме того, спасать ребенка прибежал отец. Он выхватил нож у фигурантки и оказал первую помощь дочери.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Нападавшую поместили в лечебное учреждение специализированного типа. Расследование дела продолжается.

Ранее в Амурской области задержали мужчину за убийство десятимесячного сына и нападение на его мать.