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16:17, 25 апреля 2023Силовые структуры

Россиянка напала с ножом на спящую 12-летнюю дочь

В Башкирии 53-летняя женщина изрезала ножом спящую 12-летнюю дочь

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Башкирии 53-летняя женщина изрезала ножом спящую 12-летнюю дочь. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 24 апреля мать подошла к спящей девочке и вонзила ей в шею нож. От боли школьница проснулась и стала сопротивляться. Кроме того, спасать ребенка прибежал отец. Он выхватил нож у фигурантки и оказал первую помощь дочери.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Нападавшую поместили в лечебное учреждение специализированного типа. Расследование дела продолжается.

Ранее в Амурской области задержали мужчину за убийство десятимесячного сына и нападение на его мать.

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Екатерина Власова
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