Новым директором Русского музея стала экс-замминистра культуры Алла Манилова

Новым гендиректором Русского музея стала экс-замминистра культуры Алла Манилова

Новым генеральным директором Русского музея в Санкт-Петербурге назначена экс-замминистра культуры России и статс-секретарь Алла Манилова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея», — говорится в заявлении Министерства культуры.

Манилова занимала должность замминистра с 2012 года. В ведомстве подчеркнули, что за этот период политический деятель «заслужила безусловный авторитет и зарекомендовала себя как талантливый управленец, лидер музейной отрасли, высочайший профессионал в сфере международных культурных отношений, в вопросах сохранения и развития профессионального искусства и народного творчества, а также законотворческой деятельности».

На ее место в Министерстве культуры назначен бывший генеральный директор «Росконцерта» Андрей Малышев.

В феврале этого года стало известно, что генеральный директор Русского музея Владимир Гусев покинул свой пост и занял должность президента учреждения. В качестве главы музея Гусев работал с 1988 года.