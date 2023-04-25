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17:27, 25 апреля 2023Экономика

Илон Маск предрек отказ мира от доллара при его использовании в санкциях

Маск заявил, что использование доллара в санкциях приведет к отказу от его использования

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Систематическое использование доллара в санкциях может обернуться прекращением его использования в мире. Такое будущее американской валюте предрек предприниматель Илон Маск в своем Twitter-аккаунте, комментируя пост одного из пользователей, указавшего на ускорение дедолларизации мировой экономики в десять раз в сравнении с двумя предыдущими десятилетиями.

В привлекшем внимание Маска посте отмечалось, что доля американской валюты в мировых расчетах упала до 55 процентов в 2022 году с 73 процентов в 2001-м.

«Если вы вепонизируете валюту достаточное число раз, другие страны откажутся от ее использования», — заявил он.

Ранее сообщалось, что долг европейских стран с начала года достиг рекордных значений и втрое превысил аналогичный показатель 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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