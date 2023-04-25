Наследница Рокфеллеров рассказала об упавшей популярности Меган Маркл

Молодая наследница Рокфеллеров назвала Меган Маркл теряющей популярность и противоречивой

Кайла Рокфеллер, молодая наследница одной из самых богатых и влиятельных семей в США, рассказала об упавшей популярности принца Гарри и Меган Маркл, герцога и герцогини Сассекских. Ее слова передает Daily Mail.

23-летняя Кайла Рокфеллер, которая не так давно представила миру собственный ювелирный бренд, назвала Меган Маркл «слишком противоречивой фигурой». По ее словам, теряющая поддержку поклонников герцогиня Сассекская не вызывает симпатии у американцев. Она также сообщила, что не стала бы предлагать Меган носить украшения ее бренда Kayla Jaclyne, потому что не готова рисковать, сотрудничая с настолько неоднозначной знаменитостью. По ее словам, мнение общественности по поводу принца Гарри и Меган Маркл разделилось в соотношении 50 на 50.

Рейтинг популярности скандальной пары в США впервые опустился до исторического минимума. Герцог и герцогиня Сассекские постепенно становятся персонами нон грата, они даже менее популярны, чем запятнанный подозрениями в связях с несовершеннолетними принц Эндрю. Проведенный компанией Redfield & Wilton в феврале 2023 года опрос для Newsweek показал, что рейтинг принца Гарри за полгода опустился на 48 пунктов, а рейтинг Меган Маркл — на 40. В настоящий момент рейтинг общественного одобрения герцога и герцогини Сассекских составляет -10 и -17 соответственно, в то время как рейтинг принца Эндрю находится на отметке -2.

На рейтинг Меган Маркл и принца Гарри серьезно повлиял документальный фильм Netflix, выпущенный в феврале, и скандальные мемуары принца Гарри «Запасной», в которых он поделился скандальными подробностями о жизни королевской семьи.

Ранее сообщалось, что принц Гарри на коронации Карла III будет сидеть на десять рядов позади остальных членов королевской семьи. Эксперты также предполагают, что почти сразу после торжества он отправится обратно в Калифорнию.