Россиянам рассказали о рисках при покупке мини-студий

Эксперт Кулаков: круг потенциальных покупателей в случае продажи мини-студии очень узок

В случае продажи мини-студии круг их потенциальных покупателей зачастую очень узок, что усложняет процесс. Об этом и о других основных рисках при приобретении таких объектов россиянам рассказал президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, пишут «Известия».

Эксперт отметил, что большинство мини-студий на рынке имеют статус апартаментов, что предполагает повышенную ставку по ипотеке, невозможность использования материнского капитала на ее покупку, а также повышенные платежи за услуги ЖКХ (по тарифам для юрлиц) — в среднем на 20 процентов. При этом владельцы апартаментов не имеют возможности прописаться в купленном помещении, а застройщик в случае нового фонда не обязан обеспечивать их объектами социальной инфраструктуры.

Среди других нюансов, перечисленных Кулаковым — значительно более долгий (на семь-восемь месяцев) срок экспозиции мини-студии по сравнению с квартирой стандартного метража, сильная функциональная ограниченность такого жилья (в нем невозможно разместить полноценные системы хранения даже для одного человека), также частая необходимость предоставления скидки до 12 процентов от первоначальной цены при продаже. Кроме того, круг потенциальных покупателей таких студий обычно сжимается до студентов и молодых специалистов без семьи.

Еще одним риском при приобретении студий маленького размера эксперт назвал сложность с определением того, заменялись ли магистральные коммуникации, а также какие межэтажные перекрытия и шумоизоляция у помещения, в результате чего можно «попасть» на лот низкого качества. Особенно проблемными вариантами Кулаков назвал мини-студии, оборудованные на базе бывших коммуналок, с незаконно подведенными коммуникациями, включая мокрые зоны, а также объекты, которые продаются только за наличный расчет по долям. Он пояснил, что в дальнейшем собственник может столкнуться с затруднениями при реализации, а также с возможной административной ответственностью за незаконную перепланировку. Наконец, Кулаков предполагает, что в течение ближайших 5-7 лет на фоне снижения стоимости жилья привлекательность студий упадет на три-пять процентов.

В апреле стало известно о том, что на вторичном рынке Москвы выставили на продажу рекордно маленькое жилье. По данным федеральной компании «Этажи», площадь помещения составляет 2,8 квадратного метра, при этом его собственник рассчитывает получить за него 870 тысяч рублей.