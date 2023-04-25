50-летнего россиянина с инвалидностью взломали на «Госуслугах» и записали на СВО

Baza: сахалинца с инвалидностью взломали на «Госуслугах» и записали добровольцем на СВО

Жителя Южно-Сахалинска с инвалидностью взломали на портале «Госуслуги» и записали добровольцем для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

50-летнему россиянину через мессенджер позвонил неизвестный. Он представился сотрудником «Госуслуг» и объявил, что жителя Сахалинской области взломали. Для сохранения данных лжеработник предложил мужчине продиктовать цифры из СМС, которое он отправил.

Россиянин, не заподозрив подвоха, проделал все, что требовалось. Спустя несколько дней сахалинец зашел на «Госуслуги» и увидел, что записан добровольцем на спецоперацию. В том же уведомлении присутствовали нецензурные выражения.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к личной информации.

Эти же сведения подтвердили KP.RU в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно документу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

