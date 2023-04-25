Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:23, 25 апреля 2023Россия

Паразитолог оценил вероятность заражения малярией в России

Паразитолог Лукашев заявил, что вероятность заражения малярией в России равна нулю

Фото: Pixabay

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Минздрава России Александр Лукашев оценил вероятность заражения малярией в России, отметив, что она равна нулю, сообщает РИА Новости.

«Очаг малярии может возникнуть, только если в стране окажется заболевший. Сейчас вероятность того, что в России можно заразиться этой болезнью, равна нулю», — заявил эксперт.

По его словам, на территории России не стоит беспокоиться о возможности укуса малярийного комара. В случае выезда в страны, где можно заразиться малярией, он посоветовал использовать специальные препараты для ее профилактики, а также заблаговременный визит к специалисту.

Ранее специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) разработали новый эффективный способ предотвращения малярии. Для этого они создали вакцину на основе моноклональных антител.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
Российский военный заявил об отсутствии попыток наступления ВСУ у Кременной
МИД России прокомментировал сообщения Киева об обмене «всех на всех»
Паразитолог оценил вероятность заражения малярией в России
В Минобороны России раскрыли последствия атак на Крым
Китай отправит вертолет на Марс
МИД пообещал провести демарш в отношении США из-за невыдачи виз
Япония и Евросоюз выступили против полного запрета экспорта в Россию
США подготовятся к попыткам других стран повлиять на итоги выборов в 2024 году
В Италии заявили о подталкивании Украины к перемирию с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.