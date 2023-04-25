Паразитолог оценил вероятность заражения малярией в России

Паразитолог Лукашев заявил, что вероятность заражения малярией в России равна нулю

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Минздрава России Александр Лукашев оценил вероятность заражения малярией в России, отметив, что она равна нулю, сообщает РИА Новости.

«Очаг малярии может возникнуть, только если в стране окажется заболевший. Сейчас вероятность того, что в России можно заразиться этой болезнью, равна нулю», — заявил эксперт.

По его словам, на территории России не стоит беспокоиться о возможности укуса малярийного комара. В случае выезда в страны, где можно заразиться малярией, он посоветовал использовать специальные препараты для ее профилактики, а также заблаговременный визит к специалисту.

Ранее специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) разработали новый эффективный способ предотвращения малярии. Для этого они создали вакцину на основе моноклональных антител.