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16:40, 25 апреля 2023Россия

Житель Подмосковья попытался покончить с собой в машине возле поликлиники

Shot: житель подмосковных Мытищ попытался покончить с собой возле поликлиники

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковных Мытищах местный житель попытался покончить с собой возле поликлиники Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как пишут авторы поста, 43-летний мужчина с ножом приехал к медучреждению на Lexus, припарковался и предпринял попытку самоубийства. Это заметили прохожие, которые позвали врачей. Пострадавшего экстренно прооперировали, сейчас он находится в реанимации.

По информации канала, мужчина так и не смог объяснить причину своего поступка. В данный момент полиция разыскивает его родственников.

Ранее в ХМАО в туалете неврологического отделения одной из больниц покончил с собой пациент. Мужчину обнаружили еще живым, но спустя полчаса врачи зафиксировали его биологическую смерть. Как стало известно, россиянин поступил в медучреждение по собственной инициативе за сутки до гибели.

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Константин Лысяков
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