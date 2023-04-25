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10:33, 25 апреля 2023Экономика

В России захотели запретить продажу ноутбуков только с Windows

«Ъ»: правительство решило обязать продавцов ставить российскую ОС на все ноутбуки и ПК

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российские власти захотели сделать обязательной установку на все импортируемые в страну ноутбуки и персональные компьютеры отечественной операционной системы (ОС) в качестве дополнительной, то есть ввести запрет на продажу техники, где установлена только Windows или MacOS. О готовящемся регулировании, которое разрабатывает Минцифры, со ссылкой на источник в правительстве пишет «Коммерсантъ».

По данным собеседника издания, документ могут внести в правительство в этом квартале. Другой источник уточнил, что ответственными за процесс хотят сделать ретейлеров. В настоящее время обязанность по установке российских программ и приложений лежит на производителе, так что продавцы могут снимать с себя ответственность.

Глава дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин предположил, что в новых условиях компаниям придется самостоятельно устанавливать ОС российского производства под угрозой изъятия товара.

В середине прошлого года Минцифры сообщило об идее сделать обязательной установку российской операционной системы на те устройства, что поставляются в Россию вообще без ОС. Причиной стало увеличение таких поставок на фоне западных санкций.

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Представитель РАТЭК (объединяет крупнейших российских продавцов) Антон Гуськов указал, что разрабатываемые в настоящее время нормы плохо повлияют на рынок. По его мнению, устройства придется продавать дороже, а кроме того, на некоторые ноутбуки и ПК установить вторую систему невозможно. Источник в крупном иностранном производителе уточнил, что ни один из ведущих вендоров предустанавливать российскую ОС не сможет, поэтому их доля может сократиться.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года прибыль российских разработчиков ОС кратно увеличилась за счет спроса со стороны корпоративных потребителей. В то же время продавцы признавали, что в потребительском сегменте отечественные решения спросом не пользуются.

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Платон Щукин
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