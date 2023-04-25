ФБР допросило известного рэпера из-за мастурбации в самолете

ФБР допросило известного американского рэпера Desiigner из-за мастурбации в самолете

Представители Федерального бюро расследований (ФБР) допросили американского рэпера Сидни Ройела Селби-третьего, более известного как Desiigner, из-за того, что он мастурбировал в самолете. Об этом сообщает TMZ.

Артист обвияется в непристойном поведении. Так, согласно документам, неделю назад во время полета в первом классе авиакомпании Delta Desiigner начал мастурбировать перед стюардессами. Отмечатеся, что работники авиакомпании неоднократно просили его прекратить неподобающие действия.

Затем исполнителя попросили пройти в заднюю часть самолета, где за ним наблюдали двое его друзей. В документах ФБР также указывается, что, когда рэпер вставал со своего места, в проход упала банка с вазелином.

После посадки в Миннеаполисе музыкант был допрошен властями. По словам рэпера, его возбудил внешний вид одной из стюардесс. Через несколько дней после инцидента он опубликовал заявление, в котором извинился за неподобающее поведение, а также сообщил, что обратится в медучреждение за психологической помощью.

В 2018 году полиция Нью-Йорка потребовала предоставить записи с камер, на которых могли быть запечатлены половые органы американского рэпера. Такие доказательства были необходимы для расследования. В январе 2018 года во время дорожного затора артист подошел к одной из машин и снял штаны перед водителем. На записи, опубликованной в сети, было неясно, действительно ли Desiigner показал пенис или остался в нижнем белье.