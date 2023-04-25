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20:05, 25 апреля 2023Экономика

Цены на нефть резко снизились

Цена нефти Brent упала ниже $81 за баррель на фоне опасений нового банковского кризиса

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В ходе торгов во вторник, 25 апреля, стоимость эталонного сорта нефти Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель, потеряв 2,5 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В нижней точке цена июньских фьючерсных контрактов достигала 80,35 доллара за баррель. К моменту публикации материала котировки отскочили от минимума почти на доллар. Параллельно нефть марки WTI на минимуме доходила до 76,56 доллара за баррель, потеряв в стоимости около 2,3 процента. На момент написания материала WTI торговалась на уровне 77,4 доллара за баррель.

Brent от TradingView

Эксперты MarketWatch связывают резкое падение нефтяных котировок с опасениями инвесторов насчет нового банковского кризиса в США. Предпосылкой стала публикация отчетности крупного банка страны First Republic — кредитная организация обнародовала результаты первого квартала года, согласно которым объем депозитов банка снизился более чем на 40 процентов, до 104,5 миллиарда долларов в конце этого периода. На этом фоне акции банка обвалились за день почти на 33 процента, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Последний раз стоимость нефти Brent снижалась до 81 доллара за баррель 20 апреля, резко упав с относительно высоких показателей в начале месяца. Котировки подскочили на фоне решения ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Однако предыдущие две недели из-за опасения по поводу состояния мировой экономики и, соответственно, спроса, нефть дешевела.

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Мария Грушко
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