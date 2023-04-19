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14:41, 19 апреля 2023Экономика

Цены на нефть резко снизились

Cтоимость нефти Brent опустилась ниже 83 долларов за баррель впервые с 31 марта
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В среду, 19 апреля, стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 83 долларов за баррель, что произошло впервые с 31 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 14:35 по московскому времени котировки скорректировались до 83,09 доллара, потеряв с начала торгов два процента. Стоимость WTI снизилась до 73,32 доллара за баррель.

Нефтяные котировки резко выросли в начале апреля на фоне решения ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Однако последние две недели из-за опасения по поводу состояния мировой экономики и, соответственно, спроса, нефть дешевела.

Поводом для текущего снижения стало заявление представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США о возможном новом повышении ставок. Оно перевесило сильные экономические данные Китая для трейдеров.

Brent от TradingView

Ранее аналитик по сырьевому сектору Morgan Stanley Мартейн Ратс усомнился в том, что последнее решение ОПЕК+ позволит удержать цены на нефть на высоком уровне. Он заметил, что действия пошедших на сокращение стран частично компенсируются увеличением добычи в других регионах. Например, Нигерия смогла нарастить добычу на 350 тысяч баррелей в сутки.

В свою очередь, руководитель глобального отдела исследований сырьевых товаров в CitiGroup Эд Морс предположил, что нефтяные котировки все равно вернутся ниже 80 долларов за баррель, так как рынок переоценивает восстановление китайской экономики и недооценивает перспективы спада на Западе.

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Платон Щукин
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