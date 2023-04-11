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13:46, 11 апреля 2023Экономика

Ценам на нефть пообещали падение

Citigroup: цены на нефть упадут ниже 80 долларов за баррель

Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

Цены на нефть, вероятно, упадут ниже 80 долларов за баррель, даже несмотря на недавнее решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи, считает руководитель глобального отдела исследований сырьевых товаров в CitiGroup Эд Морс. Его слова приводит агентство Bloomberg.

По мнению Морса, восстановление экономики Китая идет медленнее, чем ожидалось, а перспектива экономического спада на Западе подрывает спрос. Кроме того, инвесторы могут недооценивать потенциальный рост добычи в Ираке и Венесуэле, который способен частично компенсировать сокращение со стороны ОПЕК+.

Как писала газета The Wall Street Journal, намерение Саудовской Аравии вместе с рядом других стран ОПЕК и Россией удержать цены на нефть от падения может провалиться из-за действий других производителей. В частности, речь идет о добыче в Иране, Норвегии, Бразилии, Нигерии и Гайане с осени прошлого года.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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