В российском городе жители более 50 улиц остались без воды из-за непогоды

Водоканал Сочи: жители более 50 улиц в городе остались без воды из-за оползня

В Сочи в результате непогоды жители более 50 улиц и шести микрорайонов остались без водоснабжения. О происходящем в российском городе сообщили в пресс-службе местного водоканала.

Инцидент произошел в Хостинском районе — из-за оползня магистральный водовод диаметром 800 миллиметров в районе Сухумского шоссе был поврежден и население части города осталось без воды.

Уточняется, что в ремонте поврежденного участка в данный момент задействовано «порядка десяти человек», а также три единицы техники, однако в случае необходимости их число «оперативно увеличат». В пресс-службе отметили, что бригадам приходится работать в крайне стесненных условиях.

Завершить ремонт планируют к концу вторника, 25 апреля, а вернуть водоснабжение во все дома — к концу среды, 26 апреля. Кроме того, в пострадавшие от аварии районы организуют подвоз воды.

В марте аналогичная ситуация произошла в дагестанском городе Буйнакске. Там из-за аварии на магистральном водоводе Чиркей — Буйнакск без воды осталась половина населения — более 30 тысяч человек.