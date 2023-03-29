Половина жителей российского города осталась без воды из-за аварии

Более 30 тысяч жителей города Буйнакска остались без воды из-за аварии

В городе Буйнакске (Республика Дагестан) половина населения осталась без воды из-за аварии. Об инциденте в российском городе, коснувшемся более 30 тысяч человек, сообщает агентство РИА Новости.

Водоснабжение жителям Буйнакска было отключено утром в среду, 29 марта, из-за аварии на магистральном водоводе Чиркей — Буйнакск. Согласно данным мэрии города, подача воды прекратилась в 23 социально значимых объекта и для 30,8 тысячи человек. Представитель администрации добавил, что в данный момент восстановлением водоснабжения занимаются восемь специалистов и четыре единицы техники. По предварительным оценкам, работы должны завершить к 17 часам четверга, 30 марта.

В марте стало известно о том, что в городе Чусовой Пермского края жители частного сектора оказались вынуждены с конца февраля жить без воды из-за аварии. Причиной инцидента стал замерзший водовод, из-за этого жильцам домов, которые лишились водоснабжения, приходится покупать питьевую воду в магазине и топить снег для хозяйственных нужд.