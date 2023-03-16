В российском городе жильцы оказались вынуждены топить снег из-за аварии

В городе Чусовой жильцы оказались вынуждены топить снег из-за замерзшего водовода

В городе Чусовой Пермского края жители частного сектора оказались вынуждены с конца февраля жить без воды из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Причиной инцидента стал замерзший водовод. Из-за этого жильцам домов, которые лишились водоснабжения, приходится покупать питьевую воду в магазине и топить снег для хозяйственных нужд.

«Улица Новая (несколько домов), район поселка Металлургов: центральный водопровод перемерз. Жилые дома без водоснабжения. Люди топят снег на свои нужды, питьевую покупают в магазине», — рассказали пострадавшие от аварии в социальных сетях.

Жильцы отметили, что обращались в мэрию, предприятие «Горводоканал» и депутату от своего округа, однако водоснабжение в домах до сих пор отсутствует. Один из жителей Чусового сообщил изданию, что на данный момент «без воды в общей сложности остаются 11-12 домовладений».

Через некоторое время после публикации власти города ответили на пост в соцсетях одного из жителей, которого коснулось отключение водоснабжения. По их словам, водовод, обустроенный горожанами, не находится в собственности муниципалитета. Представитель местной администрации добавил, что при прокладке проблемной трубы не были соблюдены необходимые технические требования, в результате чего она замерзла.

В пресс-службе мэрии изданию заявили, что сейчас нет технических возможностей для того, чтобы восстановить водоснабжение. Ее представитель добавил, что придется ждать, по крайней мере, до мая, чтобы замерзшая труба оттаяла, а пока по их поручению к домам пострадавшим от аварии подвозят воду.

В феврале в пресс-службе администрации города Евпатория объяснили причину аварии на водопроводе, из-за которой без воды остались около 120 тысяч жителей. По данным властей, инцидент произошел из-за износа системы водоснабжения.