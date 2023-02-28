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12:27, 28 февраля 2023Среда обитания

Власти Евпатории назвали причину крупной аварии на водопроводе

Пресс-служба администрации Евпатории: авария на водопроводе связана с износом труб

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Крупная авария на водопроводе в Евпатории, из-за которой без воды остались около 120 тысяч жителей, произошла из-за износа системы водоснабжения. Такую причину в разговоре с «Лентой.ру» назвали в пресс-службе городской администрации. Власти также сообщили о сроках устранения последствий прорыва трубы.

«У нас очень изношенный водовод, и аварии на нем периодически происходят. Сейчас повреждения в трубе диаметром 1200 миллиметров. На данный момент утечка уже устранена, проводится установка саркофага с последующим заполнением водовода. Водовод будет заполняться ориентировочно в течение 12 часов. Надеемся, что к 1 марта к шести часам вода будет уже у потребителей», — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.

Во время ликвидации последствий аварии не удалось понизить уровень воды в траншее, поэтому были отключены некоторые скважины, добавила собеседница «Ленты.ру».

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«В связи со значительной протяженностью водовоза объем воды в траншее не уменьшился. Для проведения работ по ликвидации аварийной ситуации были приняты меры по остановке остальных скважин. Участок был перекрыт в 22:30 [27 февраля]», — сказала она.

В министерстве информации Крыма сообщили, что авария на магистральном водоводе оставила без воды около 700 жилых домов Евпатории, в которых проживает более 120 тысяч человек. В городе ограничена подача воды, ее будут поставлять водовозки. Занятия в детских садах и школах отменены.

Также стало известно об аварии на водопроводе в Красноперекопске на севере Крыма. Город расположен примерно в 100 километрах от Евпатории. В министерстве информации республики сообщили, что без воды остались несколько сел, передает РИА Новости. Работы планируется завершить примерно к 23 часам по московскому времени.

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Варвара Кошечкина
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