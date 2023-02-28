Два города в Крыму остались без воды из-за аварии

Жители Евпатории и Красноперекопска остались без воды из-за аварии на водоводе

Два города и несколько сел в Крыму остались без воды из-за коммунальной аварии. Поломка случилась на магистральном водоводе в Красноперекопске, сообщает «Коммерсант».

Водоснабжение ограничено в городах Красноперекопске и Евпатории, а также в селах Почетное, Пятихатка, Совхозное и Таврическое. Планируется заменить 10 метров аварийного участка водовода диаметром 600 миллиметров. В ремонтных работах задействовано 10 специалистов и пять единиц техники. Водоснабжение восстановят до конца дня.

Население Красноперекопска составляет 25 тысяч человек, а население Евпатории — 120 тысяч человек. В управлении Министерства цифрового развития Красноперекопска заявили, что местным жителям организован подвоз воды. В Евпатории занятия в детских садах и школах приостановлены, в Красноперековске учебные учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Ранее в феврале водоснабжение нарушилось в городе Лагань. В результате образования воздушной пробки в системе без горячей воды остались 68 многоквартирных зданий, более пяти тысяч частных домов и 12 социальных объекта. Всего от отключения пострадали почти 13 тысяч человек.