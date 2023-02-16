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18:46, 16 февраля 2023Среда обитания

В российском городе тысячи человек остались без воды

В городе Лагань почти 13 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Фото: Главное управление МЧС РФ по Республике Калмыкия

В городе Лагань (Республика Калмыкия) тысячи человек лишились водоснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили на сайте главного управления МЧС по Республике Калмыкия.

Инцидент произошел в четверг, 16 февраля. В результате образования воздушной пробки в системе водоснабжения без горячей воды остались 68 многоквартирных домов, более пяти тысяч частных жилых объектов, а также 12 социальных, два из которых работают круглосуточно. Всего от отключения пострадали почти 13 тысяч человек.

Устранением последствий происшествия занимается бригада специалистов со спецтехникой, в том числе сотрудники МЧС. Местным жителям начали подвозить воду на машинах. Их предупредили о том, что в домах до устранения последствий аварии нужно закрыть все краны и пользоваться бутилированной водой.

В феврале стало известно о том, что население города Железногорска Курской области осталось без водоснабжения из-за аварии, возникшей при подключении нового водопровода. Подачу воды пришлось прекратить, так как во время запуска новой системы в работу произошел прорыв водопровода.

Полина Кислицына
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