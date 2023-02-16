Российский город с населением более 90 тысяч человек остался без воды

Жители Железногорска остались без воды из-за проблем при подключении нового водопровода

Население города Железногорска Курской области осталось без водоснабжения из-за аварии, возникшей при подключении нового водопровода. Внимание на ситуацию в регионе обратила «Российская газета».

Инцидент произошел в четверг, 16 февраля. Подачу воды пришлось прекратить, так как во время запуска новой системы в работу произошел прорыв водопровода. В данный момент население Железногорска — второго по величие города Курской области — составляет более 90 тысяч человек.

Сейчас в городе ведутся восстановительные работы. Глава города Алексей Карнаушко в своем Telegram-канале написал, что подрядная организация, городской водоканал и мэрия Железногорска приносят извинения перед горожанами за задержку с подачей воды. По его словам, при необходимости населению начнут подвозить воду.

В феврале стало известно, что половина Астрахани осталась без воды из-за аварийного отключения электроэнергии. В заявлении властей было указано, что в результате происшествия пострадали Кировский, Советский и Ленинский районы города.