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16:26, 11 февраля 2023Среда обитания

Половина российского города осталась без воды

Половина Астрахани осталась без воды из-за аварийного отключения электроэнергии

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Половина Астрахани осталась без воды из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает администрация российского города.

«В связи с отключением электроэнергии была приостановлена работа левобережных очистных сооружений водозабора, что привело к снижению давления на водопроводных сетях Кировского, Советского и Ленинского районов Астрахани», — говорится в заявлении властей.

Уточняется, что в данный момент подача электроэнергии возобновлена, а левобережные очистные сооружения выходят на штатный режим работы.

Ранее российский город Балаково в Саратовской области, население которого превышает 190 тысяч человек, полностью остался без воды из-за аварии. В местной администрации указали, что на станции фильтрования было отключено электроснабжение.

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Алина Гончарова
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