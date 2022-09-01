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Российский город полностью остался без воды

Город Балаково в Саратовской области остался без воды из-за аварии на станции фильтрования

Фото: Pesotsky / Wikimedia

Российский город Балаково в Саратовской области, население которого превышает 190 тысяч человек, полностью остался без воды из-за аварии. Об этом сообщают РИА Новости.

В местной администрации отметили, что на станции фильтрования было отключено электроснабжение. «В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электроснабжения на станцию и водоснабжения абонентам», — уточнили власти города.

Местные жители обсудили произошедшее в сообществе «Типичный Балаково!» во «ВКонтакте». Некоторые из них дозвонились в аварийную службу водоканала. Пользователи сети также рассказали, что в магазинах стали скупать большие бутылки воды.

Ранее без воды и света на несколько часов остались жители города Кронштадта в Ленинградской области. Оказалось, что птица попала на 86-ю подстанцию «Оборонэнерго» и вызвала короткое замыкание и автоотключение. В Кронштадте также временно перестали работать котельные.

Нина Ташевская
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