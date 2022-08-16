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Среда обитания

Жители российского города остались без воды и света из-за птицы

Птица залетела на подстанцию Кронштадта и оставила жителей без воды и электричества

Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

Жители города Кронштадт в Ленинградской области на несколько часов остались без воды и электричества из-за птицы, залетевшей на подстанцию. Внимание на ситуацию обратило издание «Фонтанка».

О произошедшем в российском городе стало известно во вторник, 16 августа. Птица попала на 86-ю подстанцию «Оборонэнерго» и вызвала короткое замыкание и автоотключение. После этого в Кронштадте также временно перестали работать котельные. Некоторые жители города в момент, когда произошел инцидент, услышали сильный хлопок, раздавшийся на подстанции.

Примерно через два часа после инцидента электромонтерам удалось вернуть жителям свет в дома. Вскоре всему городу пообещали восстановить и водоснабжение.

В июле в Севастополе произошло массовое отключение электричества. Причиной инцидента в российском городе стала авария на подстанции «Севастополь». 9 июля без электричества остался центр Севастополя, а также часть окраин. На улицах также перестали работать троллейбусы и светофоры.

Полина Кислицына
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