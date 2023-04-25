Связь с японским модулем в ходе посадки на Луну прервалась

Глава Ispace предположил, что миссию японского модуля Hakuto-R на Луну признают неудачной

Связь с японским модулем Hakuto-R в ходе посадки на Луну прервалась. Глава компании Ispace Такэси Хакамада в ходе выступления, которое транслировалось на YouTube, предположил, что из-за этого миссию признают неудачной.

Как рассказал Хакамада, связь с аппаратом была до самого момента посадки, однако позже контакт был утерян. «Мы должны признать, что мы не смогли совершить успешную посадку», — добавил он.

Позже в ходе пресс-конференции для японских журналистов глава Ispace заявил, что инженеры «все еще пытаются окончательно подтвердить статус миссии», однако подчеркнул, что «вероятность неудачи крайне высока». Он пообещал, что объявление по этому поводу компания сделает 26 апреля.