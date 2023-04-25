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18:44, 25 апреля 2023Ценности

Bottega Veneta представил сумку в виде пакета за 154 тысячи рублей

Итальянский бренд Bottega Veneta представил сумку-шопер в виде пакета за 154 тысячи рублей

Фото: Bottega Veneta

Итальянский бренд Bottega Veneta представил сумку в виде пакета за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте марки.

Речь идет о шопере с жестким каркасом бежевого цвета, дизайн которой имитирует бумажный пакет с тонкими ручками. Известно, что упомянутое изделие, выполненное из натуральной телячьей кожи, доступно к покупке за 1900 долларов (154 тысячи рублей). Аналогичная сумка также представлена в ассортименте ретейлера в меньшем размере.

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Согласно описанию с сайта компании, товар изготавливался на территории Италии.

В январе 2022 года люксовый бренд Versace представил мешки для сбора собачьих фекалий за 20 тысяч рублей. Речь идет о черном мешкодержателе с застежкой в виде кнопки, внутри которого предусмотрены пластиковые пакеты для отходов. Отмечается, что появившийся в ассортименте бренда аксессуар выполнен в черном цвете и украшен золотистой фурнитурой.

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Майя Пономаренко
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