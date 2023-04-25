В Кремле высказались об эвакуации российских граждан из Судана

Пресс-секретарь Песков: Россия рассматривает варианты эвакуации граждан из Судана

Россия рассматривает возможные варианты эвакуации своих граждан из Судана, высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Наши на месте очень внимательно отслеживают ситуацию, находятся в постоянном контакте с Москвой, ведутся на постоянной основе круглосуточные консультации и взаимодействие», — сказал пресс-секретарь российского президента, добавив, что «пока решение не принималось».

Конфликт между армией Судана и спецназом начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести. Посол России заявил, что большинство россиян в Хартуме эвакуировали в посольство.