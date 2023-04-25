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12:54, 25 апреля 2023Мир

В Кремле высказались об эвакуации российских граждан из Судана

Пресс-секретарь Песков: Россия рассматривает варианты эвакуации граждан из Судана

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Россия рассматривает возможные варианты эвакуации своих граждан из Судана, высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Наши на месте очень внимательно отслеживают ситуацию, находятся в постоянном контакте с Москвой, ведутся на постоянной основе круглосуточные консультации и взаимодействие», — сказал пресс-секретарь российского президента, добавив, что «пока решение не принималось».

Конфликт между армией Судана и спецназом начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести. Посол России заявил, что большинство россиян в Хартуме эвакуировали в посольство.

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Глеб Бажуткин
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