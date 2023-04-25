На Неделе моды в Москве представят 10 молодых российских брендов

Бренды SHIN BRAND, TWO EAGLES и ABZAEVA станут участниками маркетов Недели моды в Москве

На маркетах Московской недели моды, которые пройдут с 28 по 30 апреля в столичных торговых центрах, свои коллекции представят 10 молодых российских брендов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В их числе оказалась марка SHIN BRAND, основанная модельером с корейскими корнями Антонио Шином. Дизайнер, который вырос в российско-корейской семье, продвигает в России фасон традиционного корейского костюма — хэнбока. Кроме того, в Неделе моды приняли участие создательницы фирмы TWO EAGLES Мария Терпстра и Ума Рустанова, которые специализируются на сумках и аксессуарах из шелка ручной работы с узбекскими мотивами.

В рамках Недели моды гости также смогут познакомиться с брендом ABZAEVA Надежды Абзаевой из Бурятии. Из хлопка и денима дизайнер отшивает стеганые жилеты, дутые корсеты, жакеты с объемными рукавами и бомберы с бахромой, навеянные традициями кочевой культуры. Еще один бренд LURVIN принадлежит Наталье Титаренко, которая работает с итальянскими тканями премиум-класса — жаккардом, твидом и вискозным шелком. На маркете представят ее жакет с рукавами-буфами, платье-пиджак из твида с напылением, вечернее платье в пол, бомбер и кимоно из фактурного жаккарда.

Фото: лукбук бренда SHIN BRAND

Унисекс-бренд модного блогера Алекса Ондара, который также примет участие в событии, отличает эстетика минимализма. Инфлюэнсер создал базовый повседневный гардероб на все случаи жизни: футболки с воротником-воронкой, лонгсливы, рубашки и брюки. В свою очередь, марка Measure дизайнера Зайнаб Сайдулаевой продемонстрирует женственные платья из легких тканей в стиле так называемой «скромной моды».

Модельер Ксения Кудряшова из компании BITTE_RUHE (в переводе с немецкого — «Пожалуйста, тихо») покажет на маркете спортивный стиль и casual-chic: спортивные костюмы, расшитые пайетками, стеганые шорты с кроптопами, жакеты и рубашки с корсетами. А унисекс-бренд 1377 Александы Журиной, который фокусируется на многофункциональности и комфорте, представит базовые вещи, такие как лонгсливы из нестандартного трикотажа с фактурной поверхностью.

Помимо этого, модельер Марина Маджугина предложит гостям создавать базовый гардероб из особенных вещей. Вещи ее марки MADJ способны изменять образ в зависимости от потребности: создавать женственный или расслабленный силуэт. Наконец, петербургский бренд RISHI, отстаивающий концепции «медленной моды» и цикличного производства, покажет апсайкл-изделия из хлопковых рубашек, а также из остатков трикотажа-кашкорсе и футера, которые были найдены в школах шитья и на швейных производствах.

Всего в мероприятиях примут участие около 700 дизайнеров со всей России. Маркет также будет иметь свою онлайн-площадку, некоторые участники разместят свою продукцию на платформе «Сделано в Москве». Неделя моды пройдет в торговых центрах «Европолис» (Ростокино), «Метрополис», «Океания», «Павелецкая Плаза», «Ривьера», «Хорошо!», VEGAS Крокус Сити.