Москвичи купили рекордное количество одного типа жилья

Asterus: число сделок с новостройками в Москве побило рекорд декабря 2022 года

В марте москвичи купили рекордное число квартир в новостройках — число сделок с этим типом жилья достигло 5,5 тысячи и побило рекорд декабря 2022 года. Такие данные приводят эксперты компании Asterus, пишут «Известия».

При этом, по данным аналитиков, показатели первого квартала 2023 года уступают значениям аналогичного периода 2022-го — за год количество сделок сократилось на 24 процента. Как пояснили в Asterus, мартовская динамика говорит не о росте спроса на новостройки, а о реализации будущего спроса на жилье.

«Если в конце года это были активно подогреваемые слухи о конце субсидирования ипотечной ставки, то сейчас драйвером спроса стали майские планы по увеличению размера первоначального взноса по ипотечным кредитам до 30 процентов и установке контроля за максимальной долговой нагрузкой покупателя — не выше 60 процентов от его ежемесячных доходов», — пояснила коммерческий директор Asterus Вера Стефан.

В настоящее время более половины ипотечных сделок с новостройками в столице заключается с первоначальным взносом не выше 20 процентов. Риск копить на первый взнос почти в два раза большую сумму стимулирует покупателей быстрее принимать решении по сделкам, отметили в Asterus. «Когда решения ЦБ вступят в силу, спрос, вероятно, не удержится на нынешнем уровне и неминуемо снизится на период адаптации покупателей к новым условиям», — добавила Стефан.

Другим драйвером спроса на жилье эксперт назвала изменение курса доллара — многие россияне стали вкладывать средства в недвижимость, чтобы сохранить сбережения.

Ранее стало известно, что в марте москвичи бросились покупать новостройки в кредит — число сделок с использованием ипотеки выросло на 72,9 процента по сравнению с февралем. По данным Росреестра, за первый месяц весны в столице заключили 7,21 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Доля ДДУ с привлечением кредитных средств в марте достигла 55,5 процента — это больше, чем в тот же период в 2022-м (43,9 процента) и 2021-м (53,1 процента).