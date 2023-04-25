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00:41, 25 апреля 2023Россия

Российский военный заявил об отсутствии попыток наступления ВСУ у Кременной

Боец с позывным «Шам» заявил, что ВСУ не пытаются наступать на участке фронта у Кременной

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Командир батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным «Шам» заявил об отсутствии попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке фронта у Кременной в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

«На данном участке обстановка — более менее спокойная. Только минометные и артобстрелы, а наступательных действий пока нет, но это и в связи с плохой погодой», — сообщил российский военный.

Боец уточнил, что в настоящее время стоит задача не допустить прорыва ВСУ, в первую очередь диверсионно-разведывательных групп, которые регулярно пытаются подойти к позициям в целях разведки. Он добавил, что украинские военнослужащие также активно используют беспилотники.

Ранее стало известно, что штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) за «дорогой жизни» в Артемовске (украинское название — Бахмут).

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Марина Совина
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