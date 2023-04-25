Минфин оценил влияние кризиса в США на российскую экономику

Силуанов: кризисы окажут влияние на РФ, потому что она является частью мировой экономики

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» оценил влияние мировых кризисов, в том числе в США, на российскую экономику. Его слова приводит ТАСС.

«Будут ли влиять на нас кризисы? Вы сказали, в США. Конечно будут, потому что эти кризисы в той или иной стране повлияют в целом на мировую экономику. Мы — часть мировой экономики», — указал министр финансов.

Силуанов отметил, что кризисные явления повлияют на спрос на российскую продукцию и услуги, возникнет необходимость перенаправления экспорта на другие рынки или производства востребованных в условиях кризиса товаров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к новому всемирному экономическому кризису. Он подчеркнул, что Россия адаптируется и развивается с учетом опасностей, которые кроются за действиями и помыслами недружественных государств.