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21:47, 21 апреля 2023Мир

Песков предупредил об опасности санкций против России для мировой экономики

Песков предупредил, что санкции против РФ могут привести к мировому экономическому кризису

Антироссийские санкции могут привести к новому всемирному экономическому кризису, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, нынешние ограничительные меры, а также дополнительные санкции, которые могут принять США и Европейский союз (ЕС), будут бить по мировой экономике. «Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — предупредил представитель Кремля.

Песков уточнил, что Россия адаптируется и развивается с учетом опасностей, которые кроются за действиями и помыслами недружественных государств. Он прокомментировал планы стран «Группы семи» (G7) ввести новые ограничения против Москвы. Пресс-секретарь отметил, что в Кремле следят за этой ситуацией. Он напомнил, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций. «Поэтому адаптируемся, развиваемся, занимаемся перспективными планами развития и учитываем те опасности, которые кроются за такими помыслами наших противников», — высказался он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 собрались ввести почти полный запрет на экспорт в Россию.

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Марина Совина
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