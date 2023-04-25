Генерал ВСУ заявил об использовании российскими частями GPS-приложения для атак

Генерал ВСУ Сырский заявил об использовании российскими частями приложения для наступления

Российские части используют GPS-приложение для координации атак на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил агентству «Интерфакс-Украина» командующий Восточной группировкой украинских сил генерал-полковник Александр Сырский.

Речь идет о программном обеспечении «Alpine Quest GPS». Сырский утверждает, что оно позволяет отмечать координаты украинских позиций, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также учитывать задачи соседних подразделений.

Генерал ВСУ также заявил, что российские части совершенствуют свою тактику. По его словам, они создают отдельные штурмовые отряды на основе мотострелковых рот, усиленных танками, огнеметными, минометными и противотанковыми подразделениями.