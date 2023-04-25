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15:07, 25 апреля 2023Бывший СССР

В ВСУ рассказали о совершенствовании российской тактики

Главком Сухопутных войск ВСУ Сырский рассказал о совершенствовании российской тактики

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о совершенствовании тактики применения войск Вооруженными силами (ВС) России. Его слова передает агентство «Интерфакс-Украина».

По словам Сырского, российская армия создает отдельные штурмовые отряды на основе мотострелковых рот, усиленных танками, огнеметными, минометными и противотанковыми подразделениями. ВС России наносят огневое поражение войскам ВСУ и разрушают их позиции, а затем в атаку переходят штурмовые подразделения.

Также главком Сухопутных войск ВСУ отметил активное использование российской стороной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С их помощью армия России корректирует огонь артиллерии, а командир группы имеет возможность эффективно управлять подчиненным личным составом.

Ранее украинские военные пожаловались на невозможность выполнения сложных общевойсковых маневров из-за проблем со связью. По их словам, имеющееся радиооборудование отличается от подразделения к подразделению, и помехи создаваемые российской стороной также мешают взаимодействию.

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Алевтина Запольская
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