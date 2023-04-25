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11:54, 25 апреля 2023Бывший СССР

Украинские военные пожаловались на трудности в исполнении общевойсковых маневров

NYT: ВСУ пожаловались на невозможность выполнения сложных маневров из-за проблем со связью

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Проблемы со связью в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на уровне взвода не позволяют выполнять сложные общевойсковые маневры, которым их обучали американские солдаты в Германии. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.

Такие маневры должны включать координированное взаимодействие наступающих подразделений, танков, артиллерии. Однако сами солдаты ВСУ пожаловались, что такое взаимодействие на практике трудноосуществимо.

По их словам, отличающееся от подразделения к подразделению радиооборудование и помехи российских войск не благоприятствуют хорошему взаимодействию.

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«Один украинский солдат, участвовавший в недавнем неудачном наступлении на юге страны, сказал, что координация действий на уровне выше взвода, подразделения численностью около 30 солдат, остается чрезвычайно сложной», — написали американские журналисты.

Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что перенос наступления ВСУ с весны на лето, информация о котором появилась ранее, может быть связан не только с погодными условиями, но и с проблемами в украинской армии. По его словам, Киев хочет, чтобы российская сторона начала наступление первой, так как «обороняться всегда проще».

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Алевтина Запольская
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