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14:39, 25 апреля 2023Моя страна

В российском регионе проснулись болотные черепахи

Болотные черепахи вышли из спячки в Бузулукском бору

Фото: Karin Jaehne / Shutterstock / Fotodom

В Бузулукском бору в Оренбургской области из зимней спячки вышли болотные черепахи. Об этом сообщает «КП Оренбург».

Жительницы нацпарка вышли погреться на солнце. По словам сотрудников бора, таких мест, где можно понежиться под лучами весеннего солнышка здесь достаточно много. Все благодаря тихим речным заводями с илистым дном и пологими берегами.

Инспектора нацпарка рассказали, что весной у черепах начинается усиленная кормежка — они едят до двух раз в день, прерываясь лишь на время сна. Специалисты также отметили, что болотные черепахи являются хищниками, основная их добыча — водные и наземные животные. Растения они едят редко.

В воде болотные черепахи передвигаются очень быстро, а на суше они быстрее других своих сородичей.

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Варвара Кошечкина
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