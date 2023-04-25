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22:54, 25 апреля 2023Бывший СССР

Власти Украины ввели запрет для гражданских судов

Власти Украины запретили гражданским судам выходить на воду в Херсонской области

Фото: Globallookpress.com

На подконтрольной Украине территории Херсонской области гражданским судам запретили выходить на водную поверхность. Запрет распространяется на период военного положения. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий приказ подписали назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск «Херсон», Михаил Драпатый.

Отмечается, что такое решение принято для обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах. Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обнаружили схроны с иностранным оружием в Херсонской и Запорожской областях. По данным ведомства, за сутки спецназ Росгвардии нашел более 400 снарядов и минометных мин, 800 патронов и 200 взрывателей.

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Екатерина Подвигина
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