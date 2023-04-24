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14:19, 24 апреля 2023Силовые структуры

Росгвардия обнаружила схроны с иностранным оружием под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы нашли схроны с ракетой, минами и гранатометами под Херсоном и в Запорожье

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы обнаружили схроны с иностранным оружием в Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, за сутки спецназ Росгвардии нашел более 400 снарядов и минометных мин, 800 патронов и 200 взрывателей. Кроме того, бойцы спецслужбы изъяли иностранное вооружение: выстрелы для противотанковых комплексов, противотанковые гранатометы и неразорвавшуюся американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии обнаружил 35 килограммов взрывчатки в схроне в Запорожье.

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Екатерина Власова
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